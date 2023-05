Mercedes-Benz-Aktie: Keine Panik geboten!

Mercedes-Benz Aktionäre mussten heute einen Kurssturz von über sieben Prozent hinnehmen. Grund hierfür war die ex-Dividende Notierung der Aktie. Die Dividendenrendite des Autobauers belief sich auf 7,4 Prozent und führte zu einem fast unveränderten Aktienkurs zum Handelsschluss.

Insgesamt wurden 5,6 Milliarden Euro in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet, was einer Ausschüttung von 5,20 Euro pro Aktie entspricht. Mercedes-Chef Källenius’ Luxusstrategie scheint voll aufzugehen und ermöglicht dem Unternehmen den Ausstieg aus Rabattschlachten anderer Hersteller im chinesischen Markt. Der Gewinn stieg um ein Drittel auf knapp 15 Milliarden Euro im Jahr 2022.

Mercedes-Benz kann dank der Premium-Strategie dem internationalen Wettbewerb durch chinesische Hersteller entfliehen. Jedoch drängen einige dieser Hersteller...