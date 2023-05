Mercedes-Benz-Aktie: Ist das Ende nahe?

Liebe Leserinnen und Leser,

die Aktie von Mercedes-Benz verlor gestern an der Börse -7,2 % und fiel auf weniger als 70 Euro. Ist nun die Euphorie um den Auto- und LKW-Hersteller verflogen? Keineswegs.

Denn das Unternehmen zahlte am Donnerstag eine Dividende in Höhe von 7,2 %. Der Kursverlust ist also lediglich ein Ausgleich für diesen Abschlag. Die neue Bewertung wird sich sukzessive wieder mit den Dividenden füllen, was Analysten und Charttechniker positiv bewerten.

Die Kursziele der Analysten bleiben hoch bei einem Mittelwert in Höhe von 91,50 Euro. Das Potenzial beträgt mehr als 30 %. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von aktuell 5,5 ist noch immer günstig im historischen Kontext.

Unter dem Strich bleibt die Aktie stark wie zuvor mit einer Dividendenrendite bei ca. 7,3 %. In den kommenden Tagen sollte sich zeigen...