Mercedes-Benz-Aktie: Innovationen und Zukunftspotenzial

Mercedes-Benz setzt auf die langjährige Partnerschaft mit Microsoft, um von der Künstlichen Intelligenz (KI) zu profitieren. Der deutsche Automobilhersteller hat kürzlich angekündigt, den KI-Dienst ChatGPT des Microsoft-Partners OpenAI in das Sprachsteuerungssystem seiner Fahrzeuge zu integrieren.

ChatGPT rollt in Autos: Mercedes startet Beta-Phase in den USA

Aktuell befindet sich eine Beta-Phase für Kunden in den USA im Gange, deren Mercedes-Fahrzeuge mit dem Infotainmentsystem “MBUX” ausgerüstet sind. Laut Stuttgarter Angaben handelt es sich dabei um über 900.000 Autos.

Um an diesem Test teilnehmen zu können, müssen betroffene Fahrer ihrem Auto lediglich durch einen Sprachbefehl mitteilen: „Hey Mercedes, ich möchte am Beta-Programm teilnehmen.“ Das Einrichten des Beta-Programms erfolgt dann per “Over the Air”-Update.

