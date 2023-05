Mercedes-Benz Aktie: Erfolgreicher Weg in die Zukunft

Der DAX blieb am Montagmorgen aufgrund der anhaltenden Streitereien in den USA rund um die Schuldengrenze eher zurückhaltend. Doch bei Mercedes-Benz ließen sich die Anleger davon kaum beeindrucken, da die Aktie des Autobauers bis zum frühen Nachmittag um 0,3 Prozent auf 71,40 Euro stieg. Der Aufwärtstrend hält weiter an und könnte das Unternehmen sogar zu einem neuen 52-Wochen-Hoch von 75,92 Euro führen.

Die fundamentale Seite von Mercedes-Benz sieht momentan sehr gut aus und es gibt wenig zu kritisieren. Obwohl nicht jeder mit der Luxusstrategie des Unternehmens einverstanden ist, scheint sie sich zumindest bisher auszuzahlen. Darüber hinaus finden auch Neuvorstellungen wie der GLC 300 DE großen Anklang bei Kunden und Kritikern.

Für Anleger bleibt jedoch immer noch ungewiss, ob sich diese positive Entwicklung fortsetzen...