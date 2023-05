Mercedes-Benz Aktie: Eine traurige Entwicklung auf dem Markt!

Mercedes-Benz hat eine turbulente Woche hinter sich, die mit einem Anschlag im Werk Sindelfingen begonnen hatte. Doch an den Börsen konnte sich der Autobauer schnell wieder erholen: Der Kurs stieg vier Tage in Folge und die Aktie ist laut Analysten gut aufgestellt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 91,57 Euro mit einem Potenzial von fast 35%. Die Bewertung ist nahezu “dringend kaufen” und das KGV beträgt nur 5,4. Auch das Chartbild der Aktie sieht vielversprechend aus, da kein großer Sprung mehr in Richtung 70 Euro erfolgen muss. Trotz des Vorfalls in Sindelfingen kann Mercedes-Benz also positiv in die Zukunft blicken.

