Mercedes-Benz-Aktie: Der Boom lässt sich messen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Mercedes-Benz steht im Mittelpunkt – die IAA in Deutschland hat gerufen – Die Börsen lassen derweil für die Aktie von Mercedes-Benz noch ordentlich Luft nach oben

Am Dienstag ging es für die Aktie von Mercedes-Benz dementsprechend fast ohne Rücksicht auf die Autoausstellung IAA nicht weiter nach oben. Die IAA zeigt aber immerhin, dass die Zahl der Autos selbst, die in Deutschland fahren, seit Jahren stetig steige. Die Branche also scheint nicht still zu stehen. Dies kann auch Mercedes-Benz helfen, das ohnehin eine vergleichsweise solide Entwicklung genommen hat.