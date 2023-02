Mercedes-Benz-Aktie: Automarkt schwächelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

Im Januar hat der chinesische Automarkt einen starken Rückgang von 41% im Vergleich zum Vorjahr erlebt. Die Branchenvereinigung PCA teilte mit, dass im vergangenen Monat 1,24 Millionen Pkw ausgeliefert wurden. Ein Rückgang war erwartet worden, da die Verkäufe im Dezember durch Vorzieheffekte deutlich angestiegen waren, da Subventionen für umweltfreundliche Autos und Steuersenkungen für sparsame Modelle zum Jahreswechsel ausliefen. China ist der wichtigste Einzelmarkt für deutsche Hersteller wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz.

Das sagt der Verband der Automobilindustrie!

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) erwartet einen Anstieg des Absatzes von rein batterieelektrischen Pkw (BEV) im aktuellen Jahr um 8 Prozent auf 510.000 Einheiten, während der Absatz von Plug-In-Hybriden aufgrund einer gestrichenen Förderung um 30 Prozent zurückgehen soll. Insgesamt rechnet der VDA für 2023 mit einem Absatz von 765.000 Elektro-Pkw, was einem Rückgang von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Anteil von E-Pkw an den Gesamt-Pkw-Zulassungen soll 2023 leicht um 3 Prozentpunkte auf 28 Prozent sinken. Der VDA glaubt, dass die Streichung der Förderungen für E-Pkw weiterhin negative Auswirkungen auf den Absatz haben wird.

Russisches Finanzdienstleistungs-Geschäft wird verkauft

Der russische Präsident Wladimir Putin genehmigte den Verkauf der Mercedes-Benz Bank Rus an die russische Autohandelskette Avtodom. Avtodom hofft auf eine Erlaubnis, alle Vermögenswerte von Mercedes-Benz in Russland zu erwerben. Mercedes verhandelt auch über den Verkauf ihres Autowerks in Moscovia und versucht, seine 15% Beteiligung am russischen Latwagenhersteller Kamaz zu verkaufen.

Mercedes-Benz-Group kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Mercedes-Benz-Group jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mercedes-Benz-Group-Analyse.

Mercedes-Benz-Group: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...