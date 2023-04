- Mercedes-Benz-Aktie: Aussichtsreicher Einnahmenanstieg in Sicht!

Die Aktionäre von Mercedes-Benz können sich bald auf eine attraktive Dividende freuen. Zwar reagierte die Börse zum Wochenstart noch verhalten, doch der Geldregen wird in den kommenden Tagen sicherlich ein wichtiges Thema sein. Denn am 3. Mai findet die Jahreshauptversammlung statt und am darauffolgenden Tag wird die Aktie ex Dividende gehandelt. Die Dividendenrendite ist mit annähernd 7,2 % höchst beeindruckend und bei keiner anderen vergleichbaren Aktie zu finden.

Zudem präsentiert sich das Unternehmen aktuell mit einem günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,7 und stabilen Geschäftszahlen. Auch charttechnisch zeigt sich eine positive Entwicklung: Im letzten halben Jahr ist der Titel um fast 20 % gestiegen und seit Jahresbeginn um über 13 %. Analysten sehen allerdings noch Luft nach oben – eine mögliche Hürde stellt jedoch...