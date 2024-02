Mercedes-Benz-Aktie +4,4%: Ab an die DAX-Spitze

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Mercedes-Benz-Aktie (WKN: 710000) springt am Donnerstag um +4,4% an und steht damit an der Spitze des DAX, der oberhalb der Marke von 17.300 Punkten ein neues Rekordhoch markiert hat. Das treibt den Autobauer jetzt an: