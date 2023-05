Mercedes Aktie: Die brummt wie ein Motor!

In den vergangenen Handelssitzungen hat die Aktie der Mercedes-Benz Group deutlich an Wert gewonnen und nähert sich einem Widerstand bei 72 €. Sollte sie diesen überwinden, könnte sie weiter steigen, mit einem Kursziel von 75,80 €. Im März wurde bereits dieses Niveau erreicht, es besteht also die Möglichkeit, dass sogar neue Jahreshöchststände erzielt werden könnten. Somit scheint die Aktie ein beeindruckendes Comeback zu erleben.

Diese positiven Aussichten werden von 18 Finanzanalysten unterstützt, die für das laufende Jahr eine erfreuliche Umsatzprognose vorlegen. Obwohl das operative Ergebnis vorerst rückläufig sein könnte, bleibt die Aktie für Dividenden-Investoren attraktiv. Diese Prognosen weisen auf eine vielversprechende Zukunft für die Aktie der Mercedes-Benz Group hin und legen nahe, dass das Unternehmen trotz...