Die Mercari-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "MERCARI INC.":

Das Unternehmen Mercari wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,94, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel", die einen KGV-Wert von 129,68 aufweist, wird die Aktie von Mercari als unterbewertet angesehen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende schneidet Mercari jedoch im Vergleich zur Branche schlecht ab, da das Unternehmen keine Dividende ausschüttet, während der Branchendurchschnitt bei 2,32 % liegt.

Das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Obwohl die Diskussion über das Unternehmen abgenommen hat, was normalerweise negativ zu bewerten ist, wird auch dies mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) von Mercari als "Schlecht" eingestuft, sowohl auf Basis von 7 Tagen als auch von 25 Tagen.

Zusammenfassend erhält Mercari aufgrund der Unterbewertung, der fehlenden Dividendenausschüttung, des negativen Stimmungsbildes in den sozialen Medien und der schlechten RSI-Werte eine Gesamtbewertung von "Schlecht".