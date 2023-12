Mercantile Ports & Logistics Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die technische Analyse der Mercantile Ports And Logistics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,67 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs beträgt 2,65 GBP, was einer Abweichung von -27,79 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,64 GBP), so liegt der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (+0,38 Prozent) und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die Aktie von Mercantile Ports And Logistics also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren in den letzten beiden Wochen vermehrt positive Meinungen und Themen rund um Mercantile Ports And Logistics. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 18 auf, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 41,07, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Mercantile Ports And Logistics basierend auf der RSI-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Mercantile Ports And Logistics in diesem Punkt.

