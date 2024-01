Mercantile Ports & Logistics Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass es in Bezug auf die Stimmung der Anleger in den letzten Monat keine bedeutende Veränderung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen gab es keine signifikante Veränderung, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -27 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen nur eine geringe Abweichung vom aktuellen Kurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also für die Mercantile Ports And Logistics-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment, die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und den Relative Strength Index.