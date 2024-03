Mercantile Bank-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Mercantile Bank schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt. Der Unterschied beträgt 134,79 Prozentpunkte (3,53 % gegenüber 138,32 %).

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Mercantile Bank als überverkauft eingestuft, da der RSI-Wert bei 27,25 liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für dieses Signal. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt jedoch einen Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Mercantile Bank in Bezug auf den RSI eine Einstufung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Mercantile Bank mit 11,33 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 4,9 Prozent, wobei die Mercantile Bank mit 6,43 Prozent deutlich darüber liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Mercantile Bank bei einem Wert von 7, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 134,91) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien ist die Mercantile Bank daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.