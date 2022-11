Mercadolibre & Pinterest: Top-Aktien mit Giga-Potenzial!

Mercadolibre (WKN: A0MYNP) und Pinterest (WKN: A2PGMG) haben eins gemeinsam: Es handelt sich für mich um zwei Top-Aktien, deren Potenzial langfristig orientiert einfach giga sein dürfte. Wenn das Management die richtigen Entscheidungen trifft und entsprechend die Weichen stellt, ist eine marktschlagende Rendite womöglich ein Leichtes.

Schauen wir uns die Chancen und auch ein wenig die Risiken an. Top-Aktien mit einem Giga-Potenzial besitzen auch dieses Mal in der Regel beides. Mercadolibre und Pinterest sind hier keine Ausnahmen.

Mercadolibre: Ein Giga-Potenzial alleine bei den Megatrends!

Unsere erste Top-Aktie mit einem möglichen Giga-Potenzial ist dabei Mercadolibre. Man könnte zu Beginn einfach sagen: Management, mach, was du bereits in den vergangenen Jahren getan hast. Ganz falsch ist das nicht, aber auch nicht ganz richtig.

Trotzdem dürfen wir würdigen, dass Mercadolibre der führende E-Commerce-Akteur und Zahlungsdienstleister Lateinamerikas ist. Die bisherigen Kernmärkte sind dabei Argentinien, Brasilien und Mexico, eine Expansion geht in andere Länder wie zum Beispiel Chile. Mit einem adressierbaren Gesamtmarkt von 600 Mio. Verbrauchern und zuletzt lediglich 2,7 Mrd. US-Dollar Umsatz ist ein Pfad für jede Menge Wachstum gegeben.

Der lateinamerikanische Konzern sollte jedoch nicht nur weitermachen wie bisher. Den E-Commerce und die Zahlungsdienstleistungen in immer weiteren Regionen Lateinamerikas zu etablieren, das ist wichtig. Aber auch neue Geschäftsmodelle wie Credito und Fondo zeigen, dass das Management das eigene Ökosystem konsequent erweitert hat. Für mich ist das ein überaus relevanter Teil der Investitionsthese, der die Verbraucher hier immer weiter bindet. Auch mit Blick darauf, dass man weiter expandieren möchte, ist ein maximal klebriges Ökosystem sehr wertvoll.

Mercadolibre ist derzeit mit einer Marktkapitalisierung von ca. 40 Mrd. US-Dollar bewertet. Die Größe des Marktes, die zwei Megatrends und das gigantische Ökosystem zeigen mir: An Potenzial mangelt es hier wirklich nicht.

Pinterest: Top-Aktie Richtung E-Commerce!

Das frühere Management von Pinterest hat wirklich sehr vieles richtig gemacht: Es hat ein positives Ökosystem kreiert, das als soziales Kreativnetzwerk bekannt geworden ist. Eine Feel-Good-Atmosphäre, die geprägt ist von Kreativität und von Ideen, ist die Magie hinter dem Netzwerk. Doch ist es zuletzt Zeit gewesen, eine Neuausrichtung einzuläuten. Die hat auch gleichzeitig mit einem neuen Management begonnen.

Pinterest ist eine Top-Aktie, die nach dem Social-Media-Bereich nun in den E-Commerce eintritt. Der neue CEO Ready soll der Wegbereiter dafür sein und packt die Dinge offen an. In der Zwischenzeit stabilisiert sich das Ökosystem bei ca. 440 Mio. aktiver Accounts und auch die Monetarisierung verbessert sich. Insbesondere in Europa und dem Rest der Welt gibt es noch Potenzial, das deutliche Wachstumsraten bringt.

Mit dem E-Commerce sollte Pinterest eine gute Symbiose erzielen. Kreativität und Inspiration sind die eine Welt, das Kaufen der benötigten Dinge, um die Ideen in die Tat umzusetzen, ist eine zweite Komponente. Gelingt diese Neuausrichtung mit einem entsprechenden E-Commerce-Einfluss, so dürften die bisherigen durchschnittlichen Umsätze je Nutzer aus dem Werbegeschäft lediglich ein Vorgeschmack der langfristigen Möglichkeiten sein.

Der Artikel Mercadolibre & Pinterest: Top-Aktien mit Giga-Potenzial! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Mercadolibre und Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von MercadoLibre und Pinterest.

Motley Fool Deutschland 2022