Mercadolibre: Mit Meta zu neuem Wachstum?!

Mercadolibre (WKN: A0MYNP) und Meta Platforms (WKN: A1JWVX) vereint nur der Tech-Aspekt? Möglich. Aber wir sollten bedenken, dass beide Tech-Konzerne in Lateinamerika sind. Das sind große Märkte, unter anderem auch für soziale Netzwerke. Der Nachrichtendienst WhatsApp ist zum Beispiel am meisten in Indonesien, Brasilien und Indien im Einsatz, alleine aufgrund der Bevölkerungsanzahl.

Möglicherweise kooperieren Mercadolibre und Meta Platforms daher zukünftig bei einem gemeinsamen Thema: Zahlungsabwicklungen. WhatsApp könnte der Schlüssel für eine für beide Seiten lukrativen Kooperation sein. Sehen wir uns das ein wenig näher an.

Mercadolibre und Meta Platforms: WhatsApp im Blick

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, möchten Mercadolibre und Meta Platforms entsprechend in Brasilien (möglicherweise) einen Teil ihrer Kompetenzen bündeln. Es geht dabei um einen Zahlungsdienstleister, der örtlich WhatsApp und dessen Monetarisierung unterstützen soll.

Wie Reuters weiter ausführt, sollen weitere Gespräche dazu laufen. Außerdem sei Mercado Pago als Zahlungsdienstleister von Mercadolibre schon als einer der möglichen Abwickler in einer Testphase. Das Management von Meta Platforms kündigte kürzlich an, dass man ein Zahlungstool in Lateinamerika implementieren möchte. Den Nutzern soll es damit möglich sein, Nachrichten zu schreiben und direkt einzukaufen sowie Transaktionen zu tätigen.

Es könnte ein Win-win für beide Parteien sein. Meta Platforms ist mit WhatsApp offenbar in Brasilien weit integriert. Der Zahlungsdienstleister Mercado Pago besitzt in seinem Kernmarkt ebenfalls eine große Reichweite. Kombiniert man dieses Angebot, so könnte es für beide Unternehmen solide Wachstumsmöglichkeiten geben.

Ein Zeichen von Größe

Gerade auch mit solchen Schlagzeilen verdeutlicht Mercadolibre, wie groß der eigene Zahlungsdienstleister eigentlich ist. Meta Platforms und WhatsApp wären ein gigantischer Partner. Es scheint jedoch, als sei Mercado Pago einfach die Anlaufstelle für Tech-Konzerne, um mit einem solchen starken Partner eben auch derartige Märkte aufzurollen.

Mercadolibre ist daher nicht nur eine intakte Growth-Story. Nein, sondern wir können auch allmählich davon sprechen, dass sich die Wettbewerbsposition festigt. Beziehungsweise dass sich ein Ökosystem ausbildet, um das man in diesem Markt nur schwer herumkommt. Für die Investitionsthese ist das ein Qualitätsmerkmal, auf das wir als Investoren durchaus langfristig orientiert setzen können.

Der Artikel Mercadolibre: Mit Meta zu neuem Wachstum?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Mercadolibre und Meta Platforms. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Mercadolibre und Meta Platforms.

Motley Fool Deutschland 2022