Mercado Libre-Aktie: Offenbar nicht aufzuhalten

Seit Ende Oktober ist die Mercado Libre-Aktie (WKN: A0MYNP) anscheinend nicht mehr aufzuhalten und hat seitdem über +30% Kursgewinn erzielt. Auch nach dem Präsidentenwechsel in Argentinien konnte die Aktie weiter zulegen. Was sagen die Zahlen vom Monatsanfang und wie wird die Aktie auf den Wirtschaftsaufschwung in Argentinien reagieren?