MercadoLibre Quartalsbilanz: Erwarteter Gewinnanstieg und positive Aktienprognosen

In 100 Tagen plant das Unternehmen MercadoLibre aus Montevideo, Uruguay, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorzulegen. Die Aktionäre sind natürlich gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der MercadoLibre-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell wird die Marktkapitalisierung der MercadoLibre-Aktie auf 54,08 Mrd. EUR geschätzt. In den nächsten 100 Tagen werden also interessante Zahlen erwartet. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Umsatzanstieg geben wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 2,42 Mrd. EUR und nun wird mit einem Plus von +28,20 Prozent auf geschätzte 3,10 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll eine positive Entwicklung nehmen und voraussichtlich um +96,90 Prozent auf rund 228,30 Mio. EUR steigen.

Auf Jahressicht sind die...