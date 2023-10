MercadoLibre: Potenzial für Anleger?

Die Aktie von MercadoLibre hat gestern an der Börse um +1,28% zugelegt und damit in einer Woche insgesamt +1,22% erreicht. Die aktuelle Marktlage scheint also eher optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel von MercadoLibre beträgt 1,44 Tsd. EUR und die Bankanalysten sagen voraus, dass sich ein Investitionspotenzial von +18,88% ergibt. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung nach dem kürzlichen Aufwärtstrend.

11 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie von MercadoLibre und 7 weitere sehen sie als einen starken Kauf an. Mit “halten” positionieren sich nur drei Experten weitgehend neutral bei dieser Fragestellung.

Insgesamt stimmen rund 85,71% aller befragten Analysten dem positiven Trend zu – unterstützt durch das bestätigte Guru-Rating auf einem Niveau von nunmehr 4,38 Punkten.