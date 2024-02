MercadoLibre-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Aktie von Mercadolibre wird derzeit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen. Dies wird durch den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bestätigt, der bei 1392,82 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1610,13 USD liegt. Dies zeigt eine Abweichung von +15,6 Prozent im Vergleich, was zu der positiven Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 1669,06 USD, nahe dem letzten Schlusskurs von 1610,13 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich konnte Mercadolibre in den vergangenen 12 Monaten eine starke Performance von 60,67 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -7,39 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +68,06 Prozent im Branchenvergleich für Mercadolibre. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Überperformance von 69,52 Prozent punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch eine Unterbewertung der Aktie von Mercadolibre, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 90,67 im Vergleich zu 35,79 bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Auch in Bezug auf die Dividenden zeigt sich eine negative Bewertung, da die Dividendenrendite von Mercadolibre bei 0 % liegt, während der Branchendurchschnitt bei 3,41 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen, dass Mercadolibre gemischte Signale aussendet und es wichtig ist, die verschiedenen Faktoren zu berücksichtigen, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird.