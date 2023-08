MercadoLibre: Analysten sehen Kursziel von 1,42 Tsd. EUR als realistisch an

Die Aktie des südamerikanischen Online-Marktplatzes MercadoLibre hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung erfahren und konnte gestern ein Plus von +1,85% verzeichnen. Die Stimmung unter den Bankanalysten ist jedoch positiv: Das mittelfristige Kursziel der Aktie wird im Durchschnitt bei 1,42 Tsd. EUR gesehen, was einem Potenzial von +23,33% entspricht.

• MercadoLibre legt am 25.08.2023 um +1,85% zu

• Kursziel beträgt laut Analysten 1,42 Tsd. EUR (+23,33%)

• Derzeit halten sich 11 Experten mit “Kauf”, sieben mit “Optimistisch” und drei mit “Halten” bewertenden Meinungen die Waage

• Guru-Rating steigt auf 4,38 nach zuvor ebenfalls bereits starkem Wert

Analysten sind überwiegend optimistisch für das Papier gestimmt: So empfehlen aktuell elf Experten die Aktie zum Kauf und sieben geben eine positive...