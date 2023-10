MercadoLibre: Analysten sehen Kurspotenzial von 1,45 Tsd. EUR

Am gestrigen Handelstag verbuchte die Aktie von MercadoLibre eine Kurssteigerung um +0,27%. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Wertpapier jedoch einen Rückgang um -3,31%, was auf pessimistische Marktstimmung schließen lässt.

Die Bankanalysten sind sich einig: Die wahre Bewertung der Aktie liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 1,45 Tsd. EUR und damit einem Potenzial für Investoren in Höhe von +25,36%. Derzeit empfehlen elf Analysten den Kauf der Aktie, sieben weitere bewerten sie als “Kauf”. Drei Experten hingegen sprechen lediglich eine neutrale Empfehlung aus.

Das Guru-Rating für MercadoLibre hat sich zuletzt nicht geändert und beträgt weiterhin 4,38 von möglichen 5 Punkten.