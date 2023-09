MercadoLibre Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Mercadolibre, ein Unternehmen aus dem Markt "Internet Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 06:24 Uhr) mit 1402.87 USD stark im Plus (+1.41 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Wie Mercadolibre derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 80,46. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Mercadolibre zahlt die Börse 80,46 Euro. Dies sind 186 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 28,17. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

2. Analysteneinschätzung: Für die Mercadolibre sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 6 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Mercadolibre. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 1440 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 4,09 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 1383,43 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Mercadolibre damit 11,78 Prozent über dem Durchschnitt (20,08 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -15,15 Prozent. Mercadolibre liegt aktuell 47,01 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".