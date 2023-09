MercadoLibre: Aktie mit großem Kurspotenzial

Am 11.09.2023 lag die Aktienentwicklung von MercadoLibre bei -0,37%. Die vergangene Handelswoche ergab ein Gesamtergebnis von -0,84%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Aktuell wird das Kursziel der MercadoLibre-Aktie bei 1,42 Tsd. EUR gesehen. Laut Bankanalysten hat sie damit ein mittelfristiges Potential von +7,28%.

Von insgesamt 21 Experten sind 85,71% optimistisch gestimmt und empfehlen einen Kauf oder halten die Aktie für stark kaufenswert.

Das “Guru-Rating” liegt aktuell bei 4,38 nach einem unveränderten Wert zuvor.

Es bleibt jedoch abzuwarten ob sich diese Prognose bewahrheitet und welche weiteren Entwicklungen folgen werden.