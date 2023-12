MercadoLibre Aktie: Was wird jetzt noch passieren?

Die aktuellen Analysen führender Experten deuten darauf hin, dass die Aktie von MercadoLibre derzeit unterbewertet ist. Das wahre Kursziel der Aktie wird um etwa +3,62% höher eingeschätzt als der derzeitige Kurs.

Kursentwicklung von MercadoLibre

Am 08.12.2023 verzeichnete die MercadoLibre-Aktie einen Rückgang von -0,81%. Dies führt zu einer Gesamtveränderung von -1,35% über die letzten fünf Handelstage, was eine gewisse pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Kursziel und Analystenbewertung

Das aktuelle Kursziel für MercadoLibre wird auf 1,52 Tsd. EUR geschätzt. Die Bankanalysten sind sich einig, dass die Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial von +3,62% bietet, sofern sich der Kurs entsprechend entwickelt. Allerdings gibt es unterschiedliche Meinungen unter den Analysten bezüglich des aktuellen Trends.

Analystenbewertungen

Von insgesamt 15 Analysten werden die MercadoLibre-Aktien als starker Kauf angesehen. Weitere 6 Analysten bewerten die Aktien als “Kauf”, während 3 Experten eine neutrale Position einnehmen und die Bewertung “halten” vergeben. Insgesamt sind also etwa 87,50% der Analysten trotz des aktuellen Trends noch optimistisch in Bezug auf MercadoLibre.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den individuellen Analystenbewertungen wird auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” berücksichtigt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt zeigen die Analysen, dass die MercadoLibre-Aktie trotz des jüngsten Kursrückgangs weiterhin von vielen Experten als vielversprechende Investition angesehen wird und ein erhebliches Kurspotenzial bietet.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre MercadoLibre-Analyse von 10.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich MercadoLibre jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur MercadoLibre Aktie

MercadoLibre: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...