MercadoLibre Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Mercadolibre liegt der RSI bei 66,46, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 36,48 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Mercadolibre abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 1515 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (1576,64 USD) einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat Mercadolibre in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 87,03 Prozent erzielt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit 81,68 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in beiden Branchenvergleichen.

Die Anleger-Stimmung für Mercadolibre ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. Vor allem in den letzten beiden Wochen standen negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Analyse sozialer Medien zeigt 2 negative und 2 positive Signale, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Einschätzung der Aktie basierend auf dem RSI, den Analystenempfehlungen, der Branchenvergleiche und der Anleger-Stimmung.