MercadoLibre Aktie: So kann man sich irren!

Die Dividendenpolitik von Mercadolibre wird derzeit als schlecht eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel ausschüttet. Der Unterschied beträgt 3,36 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,36 %).

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Aktie der Mercadolibre insgesamt 5 positive, 1 neutrale und 0 negative Einstufungen von Analysten aus Research-Abteilungen. Daraus ergibt sich langfristig eine gute Einstufung. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Mercadolibre. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 1515 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -1,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Einstufung der Aktie.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Mercadolibre haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Es wurde weniger über das Unternehmen gesprochen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 63,13, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 58 zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für den RSI.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Dividendenpolitik, der Analysteneinschätzungen, des Sentiments und des RSI eine neutrale bis schlechte Gesamteinstufung für die Aktie von Mercadolibre.