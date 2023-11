MercadoLibre Aktie: Jubelschreie!

Die Aktie von Mercadolibre weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,71% liegt. In der Kategorie Dividende erhält die Mercadolibre-Aktie demnach eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieses Unterschieds zu vergleichbaren Werten in der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird die Mercadolibre-Aktie aktuell mit einem überverkauften Wert von 5,54 bewertet, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 20, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher ebenfalls als "Gut" beurteilt wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung somit ein "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich bei Mercadolibre in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes. Dies wird anhand der Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt. Die positive Auffälligkeit wird mit "Gut" bewertet, während die Stärke der Diskussion neutral eingestuft wird. Zusammengefasst erhält Mercadolibre für dieses Kriterium daher ebenfalls ein "Gut".

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Mercadolibre nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet, da das KGV mit 82,61 insgesamt 141 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel", der 34,27 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".