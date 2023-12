MercadoLibre Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Aktie von Mercadolibre wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beläuft sich auf 1515 USD, was einem Abwärtspotenzial von -3,6 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1571,54 USD entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für das Wertpapier.

In der technischen Analyse wird die Mercadolibre-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1309,85 USD, was einer Abweichung von +19,98 Prozent vom Kurs der Aktie (1571,54 USD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1464,84 USD zeigt eine Abweichung von +7,28 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating in der technischen Analyse.

Im Hinblick auf die Dividende weist Mercadolibre im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,38 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung und Meinungen der Anleger spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Kommentare und Befunde zu Mercadolibre verzeichnet, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen ergab vier positive und ein negatives Signal, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Ebene führt. Somit wird die Stimmung rund um Mercadolibre als "Neutral" eingestuft.