MercadoLibre Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In den letzten Wochen konnte bei Mercadolibre eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies ergibt sich aus der Auswertung der sozialen Medien, die darauf hindeutet, dass die Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders positiven Themen haben. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb hier eine neutrale Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Mercadolibre in Bezug auf das Sentiment und den Buzz daher eine gute Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mercadolibre-Aktie beträgt aktuell 42, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält Mercadolibre daher in Bezug auf den RSI ein neutrales Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Mercadolibre von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "gut". Zudem wurden 8 positive und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "guten" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also eine "gute" Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mercadolibre mit einem Wert von 76,93 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" bezeichnet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "schlechte" Bewertung erhält.