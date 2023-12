Mentice AB Aktie: Das gab es noch nie!

Die Stimmung und der Buzz um das Unternehmen Mentice können präzise und frühzeitig durch unsere Analyse der Internet-Kommunikation erkannt werden. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung jedoch kaum verändert, weshalb wir die Aktie neutral bewerten.

Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gezeigt, weshalb Mentice ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auch auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Mentice derzeit 39,25 SEK, während die Aktie selbst auf 38,3 SEK steht. Mit einer Distanz von -2,42 Prozent zum GD200 wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 33,89 SEK, was einem Abstand von +13,01 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, steht bei einem Niveau von 94,44, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 39,29 und wird daher als neutral eingestuft. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Schlecht".

Unsere Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen rund um Mentice in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in diesem Aspekt die Einstufung "Gut". Basierend auf dieser Betrachtung wird Mentice hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.