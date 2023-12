Mentice AB Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Anlegerstimmung rund um das Unternehmen Mentice war in den letzten Tagen überwiegend positiv. In Social Media wurde überwiegend positiv über das Unternehmen diskutiert, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion vergibt Mentice insgesamt ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis dieser Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mentice-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 33,7, was bedeutet, dass Mentice weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung auf Basis des RSI.

Die technische Analyse ergibt, dass die Mentice-Aktie sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage positive Abweichungen aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält Mentice somit positive Einschätzungen auf Basis der Anlegerstimmung, der längerfristigen Kommunikation im Internet, des RSI und der technischen Analyse.