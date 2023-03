Mensch und Maschine stellt Geschäftsbericht 2022 vor

Der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806) beschreibt im heute vorgestellten Geschäftsbericht 2022, wie dank gutem Neugeschäft bei eigener Software und dynamischem Bestandsgeschäft im Systemhaus neue Rekordwerte bei Umsatz, Ertrag und Cashflow erreicht wurden.

Der Konzernumsatz stieg auf EUR 320,48 Mio (Vj 266,16 / +20%), wovon 41,9% in Deutschland und 58,1% in über 70 Ländern innerhalb Europas und in aller Welt erzielt wurden. Der Rohertrag nahm auf EUR 161,14 Mio (Vj 138,42 / +16%) zu, mit EUR 87,48 Mio (Vj 76,13 / +15%) aus Software und EUR 73,66 Mio (Vj 62,29 / +18%) aus dem Systemhaus.

Das Betriebsergebnis EBIT erhöhte sich auf EUR 42,63 Mio (Vj 34,69 / +23%), wozu die Software mit EUR 25,11 Mio (Vj 21,36 / +18%) weiter den größeren Anteil beisteuerte, das Systemhaus wuchs aber mit +31% auf EUR 17,52 Mio (Vj 13,33) stärker. Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter stieg um +22% auf EUR 26,01 Mio (Vj 21,31) / 155 Cent (Vj 126) pro Aktie.

Der operative Cashflow kam mit EUR 39,05 Mio (Vj 36,91) bzw. 233 Cent/Aktie (Vj 218) sogar noch etwas besser als vorab gemeldet herein.

Die Verwaltung wird der Hauptversammlung am 11. Mai vorschlagen, eine auf 140 Cent (Vj 120) erhöhte Dividende auszuschütten, wie in den letzten Jahren wahlweise in bar oder als Aktiendividende. 70 von 140 Cent stammen dabei aus dem steuerlichen Einlagenkonto (§27 KStG).

Im kompakten Nachhaltigkeitsbericht wird auch gezeigt, dass bei MuM Ökologie und Ökonomie voll im Einklang sind, weil der ohnehin schmale CO2-Fußabdruck nicht nur mit rund 200 MWh Solarstrom pro Jahr von den konzerneigenen Dächern kompensiert wird, sondern auch und vor allem über enorme Ressourceneinsparungen der Kunden mit Hilfe der von den MuM-Lösungen bewirkten Prozessoptimierungen.

CFO Markus Pech bleibt trotz unsicherer Marktbedingungen optimistisch für die kommenden Jahre: „2023 erwarten wir ein EPS-Wachstum auf 164-181 Cent/Aktie. Über die Jahre 2022/23E kumuliert wären das +38-55 Cent Zuwachs, also mit +14-20% p.a. exakt die 2-Jahres-Prognose aus dem Geschäftsbericht 2021. Und für 2024 erwarten wir ebenfalls ein EPS-Wachstum von +14-20% bzw. +24-34 Cent.“ Chairman Adi Drotleff dazu: „Nach dem Rekordjahr ist bei MuM also wieder vor dem Rekordjahr.“



