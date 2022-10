Mensch und Maschine Aktie – Und wieder ein Rekord. Plus Prognoseerhöhung. Neunmonatszeitraum: Umsatz + 18%, EBIT + 26%, Nettoergebnis +29 %

Mensch und Maschine Aktie war in der Vergangenheit „die Erfolgsgeschichte“ des Gründers, langjährigen CEO’s und Hauptaktionärs Adi Drotleff. Nun trat er in die zweite Reihe, gab den Stab „weiter“. Und der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806) setzt die Rekordserie fort. Nachdem im Jahr 2021 neue Firmenrekorde eingefahren worden sind bei Umsatz und Gewinn, gibt es auch nach 9 Monaten in 2022 wieder neue Höchststände:

Zweistellige Umsatz- und Ergebnis-Zuwächse. Firmenrekord. Mensch und Maschine Aktie noch im Tal der Tränen. Warum?

Der Umsatz lag mit 228,25 Mio EUR(Vj 193,99 / +18%) deutlich über den bisherigen Bestmarken – rund 1/3 von der eigenen Software, 2/3 vom Systemhaus, im Gleichschritt wachsend. Und beim EBIT erreichte man 30,34 Mio EUR(Vj 24,09 / +26%), wozu die Software 18,85 Mio EUR (Vj 15,14 / +24,5%) beitrug und das Systemhaus 11,49 Mio EUR(Vj 8,94 / +28,5%)). Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter stieg sogar um +29% auf 118,69 Mio EUR (Vj 14,48) bzw. 111Cent (Vj 86) pro Aktie.

Nach dem schwungvollen Neunmonatsgeschäft erhöht CFO Markus Pech die Prognose für das Gesamtjahr 2022 und erwartet nun „einen Anstieg des Nettogewinns um +15-23% auf 145-155 Cent/Aktie sowie eine Dividende von 135-140 Cent nach 120 Cent im Vorjahr. Aus heutiger Sicht erscheint sogar der obere Rand der Prognosespanne erreichbar.“

Für 2023 liegt das Nettogewinn-Ziel weiter bei 164-181 Cent/Aktie, also relativ zu den 2021 erzielten 126 Cent in der Bandbreite der ursprünglichen 2-Jahres-Prognose von +14-20% pro Jahr, jedoch voraussichtlich im Jahr 2022 mit etwas steilerem und 2023 mit etwas flacherem Zuwachs.

Mensch und Maschine Aktie – Rückkehr zu alten Kursniveaus scheint möglich. Operativ spricht zumindest einiges dafür. Und so könnte das aktuelle Kursniveau für das kontinuierlich wachsende Unternehmen, dass wohl auch den Generationswechsel erfolgreich vollzogen zu haben scheint, interessant sein. Zumindest oberhalb von 40,00 EUR scheint ein Boden erreicht zu sein, der möglicherweise Basis für eine Trendwende markieren könnte. Die Aktie sollte man durchaus im Blick behalten…



Chart: Maschine Software Aktie | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de