Mensch und Maschine Aktie – Rekord. Erstes Halbjahr: Umsatz + 15%, EBIT + 23%, Nettoergebnis +28 %

Mensch und Maschine Aktie war in der Vergangenheit „die Erfolgsgeschichte“ des Gründers, langjährigen CEO’s und Hauptaktionärs Adi Drotleff. Nun trat er in die zweite Reihe, gab den Stab „weiter“. Und der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806) setzt die Rekordserie fort. Nachdem im Jahr 2021 neue Firmenrekorde eingefahren worden sind bei Umsatz und Gewinn, gibt es im ersten Halbjahr 2022 wieder neue Höchststände:

Zweistellige Umsatz- und Ergebnis-Zuwächse. Firmenrekord.

Der Umsatz lag mit 156,59 Mio EUR(Vj 136,07 / +15%) deutlich über den bisherigen Bestmarken. Und beim EBIT erreichte man 22,70 Mio EUR(Vj 18,51 / +23%), wozu die Software 3,73 Mio EUR(Vj 11,61 / +18%) beitrug und das Systemhaus 8,97 Mio EUR(Vj 6,90 / +30%). Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter stieg sogar um +28% auf 14,34 Mio EUR (Vj 11,18) bzw. 85 Cent (Vj 66) pro Aktie.

Nach dem soliden ersten Halbjahr erwartet MuM-CFO Markus Pech „für das Gesamtjahr 2022 weiterhin einen Nettogewinn von 144-150 Cent/Aktie (+14-19%) sowie eine Dividende von 135-140 Cent nach 120 Cent im Vorjahr. Aus heutiger Sicht scheinen sogar Ergebnisse am oberen Rand der Bandbreite erreichbar. Für 2023 liegt unser Nettogewinn-Ziel in der Bandbreite von 164-181 Cent/Aktie.“

Mensch und Maschine Aktie – Rückkehr zu alten Kursniveaus scheint möglich. Operativ spricht zumindest einiges dafür.

Nochmals die Zahlen zum Rekordjahr 2021. Der um 9,1 % gestiegene Umsatz erreichte in 2021 rekordmässige 266,16 Mio EUR. Und das EBIT stieg auf 34,69 Mio EUR, ebenfalls neuer Firmenrekord. Relativ zu 2019 ist der EBIT-Zuwachs mit +28% mehr als dreimal höher als der Anstieg von +8,2% beim Umsatz.

Das Nettoergebnis nach Anteilen Dritter erreichte mit 21,31 Mio EUR (Vj 18,71 / +14%) bzw. 1,26 EUR/Aktie (Vj 1,115 EUR) Und das führt zu einem Dividendenvorschlag in Höhe von 1,20 EUR je Aktie. Eine hohe Ausschüttungsquote, die aber „passt“ zu der ohnehin schon sehr hohen Eigenkapitalquote von aktuell 57,7 %. Absolut gesund.

Und nach dem ersten Halbjahr erwartet die Geschäftsführung der MuM für das Gesamtjahr 2022 weiterhin einen Rohertrags-Zuwachs in der Bandbreite von

+8-12% auf 150-155 Mio EUR, sowie einen Anstieg des Nettogewinns um +18-24 Cent auf 144-150 Cent/Aktie (+14-19%). Aus heutiger Sicht seien sogar Ergebnisse am oberen Rand der Bandbreite erreichbar. Bei Zielerreichung plant man bei MuM eine Dividende von 135-140 Cent (Vj 120 / +12,5-16,7%). Und die Rekordjagd soll in 2023 weitergehen: Für 2023 liege das Nettogewinn-Ziel in der Bandbreite von 164-181 Cent/Aktie. Man darf gespannt sein.





