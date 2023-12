Mensch Und Maschine Software löst Jubelsturm aus!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mensch Und Maschine Software mit 31 bewertet. Dies bedeutet, dass die Börse 31,81 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 55 Prozent. Der Durchschnittswert in der "Software"-Branche liegt derzeit bei 70, was die Unterbewertung von Mensch Und Maschine Software unterstreicht. Auf Basis des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich die Anleger-Stimmung gegenüber Mensch Und Maschine Software insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen dominierten jedoch hauptsächlich positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" übertrifft Mensch Und Maschine Software mit einer Rendite von 14,27 Prozent die durchschnittliche Rendite um mehr als 11 Prozent. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche liegt die Rendite von Mensch Und Maschine Software mit 4,59 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Mensch Und Maschine Software wurde anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeschrieben.

