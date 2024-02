Mensch Und Maschine Software Aktie: Das war abzusehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Mensch Und Maschine Software beträgt das aktuelle KGV 29, während vergleichbare Unternehmen aus der Softwarebranche im Durchschnitt ein KGV von 72 haben. Dies deutet darauf hin, dass Mensch Und Maschine Software aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Mensch Und Maschine Software auf 51,73 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 50,3 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 -2,76 Prozent beträgt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 52,19 EUR, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die relative Stärke (RSI) der Aktie beträgt 70,59, was darauf hinweist, dass sie überkauft ist. Dies führt zu einer negativen Bewertung für dieses Signal. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein neutraler Wert von 55. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine negative Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Mensch Und Maschine Software eine Dividendenrendite von 2,8 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit niedriger aus, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

