Mensch Und Maschine Software Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die fundamentalen Kennzahlen von Mensch Und Maschine Software deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 31,81, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 67,98 liegt, was einem Abstand von 53 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung stuft die Analyse die Aktie als "Gut" ein.

In Bezug auf Dividenden schüttet Mensch Und Maschine Software derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Softwarebranche. Der Unterschied beträgt 19,94 Prozentpunkte (3,06 % gegenüber 23 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Performance der Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie ist ebenfalls positiv. Mit einer Rendite von 14,27 Prozent im letzten Jahr liegt Mensch Und Maschine Software 7,77 Prozent über dem Durchschnitt von 6,5 Prozent. In der Branche "Software" beträgt die mittlere jährliche Rendite 12,87 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 1,4 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale. Der aktuelle Kurs von 54,5 EUR liegt sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (+5,21 Prozent) als auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (+5,76 Prozent). Dadurch wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

