Mensch Und Maschine Software Aktie: Das liegt auf Eis

Die Dividendenrendite von Mensch Und Maschine Software liegt derzeit bei 2,8 Prozent und liegt somit unter dem Branchendurchschnitt von 21,34 Prozent. Dies ergibt eine Differenz von -18,54 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Mensch Und Maschine Software als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 41,07 und der RSI25 bei 53,66, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt dies ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage für die Aktie bei 51,68 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 50,3 EUR, was einer Abweichung von -2,67 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt (50,81 EUR) führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Mensch Und Maschine Software spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen überwogen insgesamt die positiven Meinungen, was zu dem Ergebnis führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Mensch Und Maschine Software in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.