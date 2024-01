Mensch Und Maschine Software Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Mensch Und Maschine Software mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,31 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 72,02. Dies bedeutet einen Abstand von 59 Prozent und führt zu einer Unterbewertung des Unternehmens. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Mensch Und Maschine Software mit 50,5 EUR 2,3 Prozent unter dem GD200 (51,69 EUR) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 52,95 EUR, was zu einem Abstand von -4,63 Prozent führt und somit auch ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, basierend auf einem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Mensch Und Maschine Software aktuell mit einem Wert von 82,76 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 54, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Mensch Und Maschine Software 2,8 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,04 Prozent liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Diese verschiedenen Analysen zeigen, dass Mensch Und Maschine Software sowohl positive als auch neutrale Signale liefert, was zu gemischten Bewertungen führt.

