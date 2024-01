Mensch Und Maschine Software Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Aktienkurs von Mensch Und Maschine Software verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von 14,27 Prozent, was im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" einen Aufschlag von 6,3 Prozent gegenüber dem Durchschnitt von 7,97 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 12,41 Prozent, wobei die Aktie von Mensch Und Maschine Software derzeit um 1,86 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Mensch Und Maschine Software liegt bei 77,78, was als überkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25 für die Aktie liegt bei 48, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit eine Einstufung als "Schlecht" für diese Kategorie zur Folge hat.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 31, was bedeutet, dass die Börse 31,81 Euro für jeden Euro Gewinn von Mensch Und Maschine Software zahlt. Dieser Wert liegt um 54 Prozent unter dem Durchschnitt in der Branche, was die Aktie unterbewertet erscheinen lässt und somit auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Dividendenrendite von 3,06 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Softwarebranche ein geringerer Ertrag von 19,78 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

