Mensch Und Maschine Software Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Mensch Und Maschine Software wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,93 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 44,88, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Mensch Und Maschine Software waren in den letzten Wochen negativer, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Aktie wurde in Social Media weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird derzeit ein "Neutral"-Rating für Mensch Und Maschine Software vergeben. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft in Höhe von 51,72 EUR, während der Kurs der Aktie bei 51,9 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,35 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 52,22 EUR, was einer Abweichung von -0,61 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies der Bewertung als "Neutral".

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 29, was darauf hinweist, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Mensch Und Maschine Software 29,69 Euro zahlt. Dies liegt 59 Prozent unter dem Durchschnittswert der Branche, der bei 72 liegt. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

