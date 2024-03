Mensch Und Maschine Software Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Aktienkurs von Mensch und Maschine Software hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, die im Durchschnitt um 15,16 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -11,2 Prozent. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 9,11 Prozent, wobei Mensch und Maschine Software 5,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mensch und Maschine Software beträgt aktuell 29. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" im Durchschnitt ein KGV von 69. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Wenn es um die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses geht, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Mensch und Maschine Software liegt bei 50,96, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,99, was ebenfalls auf eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage hindeutet. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich Mensch und Maschine Software über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, mit einer identifizierten positiven Änderung, was einer Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Mensch und Maschine Software in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".