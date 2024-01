Mensch Und Maschine Software Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Softwarefirma Mensch Und Maschine Software weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,06 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 23,11 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. In der technischen Analyse wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der aktuelle Kurs um -0,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs von 51,7 EUR liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -3,01 Prozent, was ebenfalls zu der Einschätzung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt werden, was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 31,81 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 70. Dies führt zu der Einschätzung als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

