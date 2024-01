Mensch Und Maschine Software Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Dividendenrendite der Mensch Und Maschine Software-Aktie beträgt 2,8 Prozent, was 20,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Aus der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 51,68 EUR für den Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 51 EUR, was einer Abweichung von -1,32 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 52,54 EUR zeigt mit einer Abweichung von -2,93 Prozent einen ähnlichen Wert und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie liegt bei 78,57, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 68,28 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" im Hinblick auf den RSI.

Die Anleger-Stimmung für die Mensch Und Maschine Software-Aktie in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Diskussionen der letzten beiden Wochen zeigen, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen. Aufgrund dessen wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Mensch Und Maschine Software-Analyse vom 31.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Mensch Und Maschine Software jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mensch Und Maschine Software-Analyse.

Mensch Und Maschine Software: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...