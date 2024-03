Mensch Und Maschine Software Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Mensch Und Maschine Software-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 51,69 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 49,55 EUR weicht somit um -4,14 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (50,93 EUR) weicht mit einem Unterschied von -2,71 Prozent ebenfalls nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde Mensch Und Maschine Software in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Dividendenrendite der Aktie liegt aktuell bei 2,8 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt der "Software"-Branche, wodurch die Redaktion zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik gelangt.

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mensch Und Maschine Software mit einem Wert von 29 eine Unterbewertung im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche auf. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.