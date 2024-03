Menicon Aktie: Ein handfester Grund

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Menicon im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Menicon-Aktie. Der RSI7 beträgt 46,83 und der RSI25 liegt bei 55,37, was beide auf eine neutrale Empfehlung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Menicon-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, mit einem Wert, der unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit wird die Menicon-Aktie auch auf kurzfristiger Basis negativ bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen prägten die Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung, des Relative Strength-Index und der technischen Analyse insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Menicon-Aktie.