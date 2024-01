Menicon Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Cosco Singapore":

Die Menicon wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2326,11 JPY, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (2388 JPY) um +2,66 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 2147,33 JPY, was einer Abweichung von +11,21 Prozent entspricht und die Aktie somit zu einem "Gut"-Wert in diesem Zeitraum macht. Insgesamt erhält die Menicon somit das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Menicon-Aktie beträgt 46, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 37,56 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Menicon.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine besonders positive Anleger-Stimmung bei der Menicon. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung "Gut" führt.

Das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionsintensität im Internet ergeben ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Menicon, da die Aktivität mittelmäßig ist und die Stimmungsänderung kaum nennenswert ist.

Insgesamt erhält die Menicon somit in verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating, während die Anleger-Stimmung positiv ausfällt.