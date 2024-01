Mene Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Mene":

Der Textilien Bekleidung und Luxusgüter-Hersteller Mene verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,3 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs, dass die Mene-Aktie aktuell als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,34 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,305 CAD um -10,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,3 CAD deutet auf einen "Neutral"-Wert hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Mene. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionen über das Unternehmen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Mene-Aktie als "Neutral"-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert von 52 und der RSI25-Wert von 50,79 führen zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.