Mencast Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Mencast ist neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" hat Mencast eine Rendite von -22,5 Prozent erzielt, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,58 Prozent, während Mencast mit 30,08 Prozent deutlich darunter liegt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mencast-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 SGD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,03 SGD, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche weist Mencast mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,38 einen niedrigeren Wert auf. Dies liegt 5 Prozent unter dem durchschnittlichen KGV der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.